Ушёл из жизни пятикратный победитель ТБШ в парном разряде Деннис Рэлстон
В возрасте 78 лет скончался пятикратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса как игрок (1963) и как капитан (1972) американец Деннис Рэлстон, сообщает Ubitennis. Он умер от рака в Остине (Техас, США).
В 1966 году Деннис дошёл до финала Уимблдона в одиночном разряде. В том же году он поднялся до рекордной для себя пятой строки рейтинга.
В 1983 году Деннис был признан тренером года NCAA. В 1987 году Рэлстон был включён в Международный зал теннисной славы.
«Теннисная легенда Деннис Рэлстон скончался после смелой битвы с раком. Мои глубочайшие соболезнования его жене Линде и другим членам семьи», — написала знаменитая теннисистка Билли Джин Кинг в своём «твиттере».
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