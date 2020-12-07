Наоми Осака номинирована на звание спортивной личности года по версии Sports Illustrated

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака вошла в список претендентов на звание главной спортивной личности года по версии Sports Illustatred.

Её конкурентами будут Леброн Джеймс (баскетбол), Брианна Стюарт (баскетбол), Патрик Махоумс (американский футбол) и Лорен Тардифф (американский футбол).

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

Нынешний сезон японка завершит на третьей строчке рейтинга WTA.