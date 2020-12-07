Источник: турнир в Индиан-Уэллсе может не состояться второй год подряд

Турнир в Индиан-Уэллсе (США) может не состояться второй год подряд из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Ubitennis. В настоящее момент ATP и WTA разрабатывают новый календарь в связи с переносом Открытого чемпионата Австралии на начало февраля.

Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе рассчитывали, что местные власти разрешат заполнять трибуны хотя бы на 25%, однако никакой гарантии им не предоставили. В минувшую пятницу в этом округе было зафиксированы 1148 новых случаях заражения и 15 летальных исходов.

Ряд источников, включая Sports Illustrated, сообщают, что об отмене турнира будет объявлено в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что сезон в WTA-туре начнётся в Дубае.