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Тони Надаль оценил потенциал 17-летнего сына Бьорна Борга

Тони Надаль оценил потенциал 17-летнего сына Бьорна Борга
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил потенциал 17-летнего Лео Борга, который является сыном знаменитого шведского теннисиста Бьорна Борга. Лео Борг тренируется в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.

«Он отличный теннисист, но, конечно, ему приходится нелегко из-за сравнений с отцом. Он очень мощный парень. У него прекрасное телосложение. Думаю, он может стать профессиональным теннисистом», — приводит слова Тони Надаля Tennis Head.

Бьорн Борг — бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдона) в одиночном разряде, трёхкратный победитель Итоговых турниров, обладатель Кубка Дэвиса —1975 в составе сборной Швеции, член Международного зала теннисной славы с 1987 года.

Сын Бьорна Борга тренируется в академии Рафаэля Надаля
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