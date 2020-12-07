Тони Надаль оценил потенциал 17-летнего сына Бьорна Борга

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил потенциал 17-летнего Лео Борга, который является сыном знаменитого шведского теннисиста Бьорна Борга. Лео Борг тренируется в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.
«Он отличный теннисист, но, конечно, ему приходится нелегко из-за сравнений с отцом. Он очень мощный парень. У него прекрасное телосложение. Думаю, он может стать профессиональным теннисистом», — приводит слова Тони Надаля Tennis Head.
Бьорн Борг — бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдона) в одиночном разряде, трёхкратный победитель Итоговых турниров, обладатель Кубка Дэвиса —1975 в составе сборной Швеции, член Международного зала теннисной славы с 1987 года.
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