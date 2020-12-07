Даниил Медведев начал подготовку к сезону
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев начал подготовку к сезону. Об этом уроженец Москвы сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео с тренировки.
«Начало предсезонки», — написал Медведев.
Видео доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.
В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Медведев и Рублёв – в топ-10 по призовым за год. Причём Даниил получил на $ 1,4 млн больше
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