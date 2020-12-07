Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев начал подготовку к сезону. Об этом уроженец Москвы сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео с тренировки.

«Начало предсезонки», — написал Медведев.

Видео доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.

В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.