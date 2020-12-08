Тарпищев: Медведев достиг отличных результатов благодаря нервной системе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об успехе Даниила Медведева, выигравшего итоговый турнир АТР в Лондоне.

«Здесь вопрос нервной системы. Все воспринимают ситуацию с пандемией по-разному. Я не видел ни одного теннисиста, который бы играл ровно. Потому что нет процесса тренировки нервной системы. Она формируется только во время соревнований – в том числе и зрители на это влияют. Вот и получается, что все в течение матча играют по-разному. Я не видел ни одного теннисиста на Итоговом турнире, чтобы он сыграл ровно с первого очка до последнего. Всё время идёт какая-то синусоида. И с этой точки зрения сложнее, конечно, играть, потому что возникают необъяснимые провалы. У того же Медведева. Он играл финал с Тимом. Было 2:2, а потом он четыре раза с первого мяча не подал в одном гейме. Было 40:0, и потом три удара справа и смэш в сетку. Получается все очки проиграл сам. Вот такие вещи объяснимы и понятны – рано посчитал, что выиграл гейм и всё такое прочее.

Но это вопрос нетренированности нервной системы. И у всех игроков так. Причём взять первый матч на турнире у Медведева – со Зверевым. Он проиграл свою подачу, тут же отыграл, но они уже играли 40 минут, а счёт был только 3:2. И только за счёт хорошей функциональной подготовленности нервная система Медведева была более стойкой. То есть Зверев рухнул, проиграв свою подачу, и счёт стал 4:2. А когда Даниил играл следующий матч с Джоковичем, они играли 37 минут до счёта 3:3. И Джокович уже не выдерживал длинные розыгрыши. Он стал рвать игру, укорачивать, у него это не получилось – он тоже рухнул. Надаль – то же самое. Он рухнул в третьем сете, потому что свежее выглядел Медведев. И в итоге и в финале с Тимом к концу матча Медведев выглядел функционально лучше. Хотя я бы номером 1 по мобилизации нервной системы на этом турнире назвал Тима. Потому он просто к финалу больше «наелся». Медведев легко прошёл группу, и нервный запал у него был более длинный – психологически и функционально", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.