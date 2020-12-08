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Матч Халеп и Рыбакиной признан WTA игрой года

Матч Халеп и Рыбакиной признан WTA игрой года
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация (WTA) признала лучшим матчем уходящего 2020 года игру между румынкой Симоной Халеп и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Спортсменки играли в финале турнира WTA в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) 22 февраля. Матч был похож на настоящий триллер: Халеп проиграла первый сет со счётом 3:6, во втором была сильнее — 6:3. Борьба в третьем сете была упорной, Халеп выиграла его на тай-брейке — 7:6. Таким образом, румынка завоевала двадцатый титул в карьере.

Также на статус матча года претендовали поединок между Сереной и Винус Уильямс в Лексингтоне, игра Арины Соболенко и Коко Гауфф в чешской Остраве и противостояние Наоми Осаки и Анетт Контавейт на турнире в Цинциннати.

Наоми Осака признана спортивной личностью года по версии Sports Illustrated
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