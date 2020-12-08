Саша Бажин объяснил расставание с Даяной Ястремской

Тренер Саша Бажин прокомментировал прекращение сотрудничества с украинкой Даяной Ястремской. Ястремская рассталась с Бажиным в сентябре, после того как тренер поздравил японку Наоми Осаку с победой над своей подопечной.

«Год нашего сотрудничества не был плохим. Она сыграла свой первый финал на турнире категории „Премьер“ в Аделаиде. По ходу турнира она победила Кербер, Векич, Соболенко и Бабош – для нас это был потрясающий результат. Затем наступила пауза из-за коронавируса, когда мы не готовились вместе. Я не видел её шесть месяцев. Мы не могли работать вместе, конечно, в таком случае возникают трудности.

Я отправился с Даяной на US Open и на турнир в Нью-Йорке, но если я не виделся с ней шесть месяцев, то это не моя работа. Мне просто сложно брать на себя ответственность в такой ситуации. Но я бы не сказал, что сезон получился плохим.



Всё дело в том, что мы по-разному смотрели на игру. Я хотел видеть определённые вещи и думал, что, скажем, помогут пункты A-B-C. Она же считала, что, ей скорее помогут D-E-F. Я не хочу говорить, о каких именно аспектах идёт речь. Я не утверждаю, что был абсолютно прав. Но у нас были разные взгляды. В таком случае продолжать сотрудничество было трудно. У Даяны невероятный потенциал, я всё ещё высоко оцениваю её перспективы. Я верю в неё и хочу, чтобы у неё всё получилось. Она будет успешной, когда поймёт, что для неё важно.

Мне не хочется верить, что наши отношения с Даяной пострадали из-за моего твита в адрес Осаки. Я бы не хотел говорить об этом. Может быть, Даяну это немного задело, потому что из всех теннисисток я поздравил именно Наоми. Но я так всегда делаю. Я поздравляю другую команду, возможно, их это задело. Но это не было причиной расставания", — цитирует Бажина Tennisnet.