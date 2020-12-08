Собянин и Тарпищев приняли участие в открытии теннисного центра «Спартак» в Москве

Вчера, 7 декабря, в Москве состоялось открытие теннисного центра «Спартак». Участие в церемонии открытия приняли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
На территории площадью 52,6 тыс. квадратных метров размещены 32 теннисных корта, в том числе 16 открытых грунтовых и 16 крытых (10 хардовых и 6 грунтовых). В центре смонтировано спортивное оборудование, включая современную аудиосистему и освещение, отвечающее требованиям ITF. Есть возможность установки мобильных трибун на 240 мест для проведения соревнований.
«Несмотря на пандемию, в городе продолжается строительство спортивных сооружений. Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60 % всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, теннисных и так далее. Мы со своей стороны отмечаем их вклад, упрощаем процедуры, снижаем стартовые цены городской земли. Все это даёт синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей», — цитирует Собянина официальный сайт ФТР.
Фото доступны в «инстаграме» Федерации тенниса России
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