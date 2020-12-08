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Россиянка Амина Аншба проиграла Кирстен Флипкенс на турнире в Дубае

Россиянка Амина Аншба проиграла Кирстен Флипкенс на турнире в Дубае
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Амина Аншба, попавшая в основную сетку турнира ITF в Дубае, не смогла пробиться во второй круг. В стартовом раунде она проиграла представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Аншба 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Флипкенс поспорит с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания, 3) — Александра Крунич (Сербия, Q).

Под первым номером на турнире Al Habtoor Tennis Challenge посеяна француженка Кристина Младенович. Соревнования в Дубае завершатся 13 декабря.

ITF Дубай. 1-й круг
08 декабря 2020, вторник. 11:25 МСК
Кирстен Флипкенс
85
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Амина Аншба
346
Россия
Амина Аншба
А. Аншба
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