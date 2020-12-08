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Рафаэль Надаль начал подготовку к сезону

Рафаэль Надаль начал подготовку к сезону
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль начал подготовку к сезону. Спортсмен приступил к тренировкам в своей академии на Мальорке.

«Возвращаюсь к работе! После Итогового чемпионата в Лондоне я отдыхал несколько дней, а теперь вернулся к тренировкам», — написал Надаль.

Фото доступно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

В октябре 2020 года правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги, а на минувшей неделе 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» получил Большой крест ордена Второго мая — высшую награду автономного сообщества Мадрид.

Пол Аннакон: Федерер мог победить Надаля в финале «Ролан Гаррос» 2011 года
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