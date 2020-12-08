Турнир ATP в Марселе, вероятно, будет перенесён на март

Мужской турнир в Марселе (Франция), вероятно, будет перенесён на март, сообщает официальный сайт соревнований. В настоящий момент ATP и WTA разрабатывают новый календарь в связи с переносом Открытого чемпионата Австралии на начало февраля.
Изначально турнир в Марселе был запланирован на 15-21 февраля 2021 года, но, по новой информации, он может состояться 8-14 марта. Окончательное решение будет зависеть от того, останется ли в календаре турнир в Индиан-Уэллсе (США). Вчера, 7 декабря, стало известно, что эти соревнования могут не состояться второй год подряд из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса.
В 2020 году победителем турнира в Марселе стал грек Стефанос Циципас. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.
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