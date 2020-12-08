«Сильные люди, я знаю, вы здесь». Светлана Кузнецова обратилась к подписчикам

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова обратилась к своим подписчикам за советом.

«Здравствуйте, сильные люди! Я знаю, как вас много, и вижу каждый день. Мы можем всё: и коня, и в избу… ну, вы в курсе… Самой всегда интересно экспериментировать и искать, где я могу сделать себя лучше.

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Скажите мне, можно ли держаться на этой волне постоянно? По себе знаю, что нет. Это как всегда быть на высоких оборотах, можно и слететь. Разбавлять надо, как крепкий кофе («я всё могу») сливками («я разрешаю себе»).

Да, на нас ответственность за себя, за близких людей. Но важно слышать и слушать внутренний голос и разрешать себе. Что? Грустить, когда грустно; отдыхать, когда устал; плакать, когда больно; и не прятать слёзы, когда они от счастья. Наверное, это можно назвать «проявляться».

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Это помогает не закипать внутри и не выплёскивать всё через края наружу. И тогда идёшь спокойно к своей цели сильная и довольная! Вот такие мысли сегодня. Напишите своё мнение. Сильные люди, я знаю, вы здесь!" — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.