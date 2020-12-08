Бажин — о том, кто будет в топ-3 рейтинга ATP по итогам 2021-го: Джокович, Тим и Медведев

Американский тренер Саша Бажин спрогнозировал топ-3 рейтинга АТР и WTA по итогам 2021-го года.



«В мужском рейтинге первым будет Джокович. Он будет стоять выше Тима и Медведева.



Что касается женского рейтинга, то тут прогнозировать уже значительно сложнее. Сам себе вырою яму, если не скажу, что первой будет Каролина (Бажин начал работать в команде Плишковой в начале декабря. — Прим. „Чемпионата“). Уверен, я смогу ей помочь стать номером один в женском теннисе.



По поводу второго и третьего мест сказать ничего не могу. Меня интересует только первое место. Надеюсь, это не звучит слишком самоуверенно», — цитирует Бажина TennisNet.

Ранее Бажин в деталях рассказал о расставании со своей предыдущей подопечной — украинкой Даяной Ястремской.