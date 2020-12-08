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Бажин — о том, кто будет в топ-3 рейтинга ATP по итогам 2021-го: Джокович, Тим и Медведев

Бажин — о том, кто будет в топ-3 рейтинга ATP по итогам 2021-го: Джокович, Тим и Медведев
Теннис / WTA 0

Американский тренер Саша Бажин спрогнозировал топ-3 рейтинга АТР и WTA по итогам 2021-го года.

«В мужском рейтинге первым будет Джокович. Он будет стоять выше Тима и Медведева.

Что касается женского рейтинга, то тут прогнозировать уже значительно сложнее. Сам себе вырою яму, если не скажу, что первой будет Каролина (Бажин начал работать в команде Плишковой в начале декабря. — Прим. „Чемпионата“). Уверен, я смогу ей помочь стать номером один в женском теннисе.

По поводу второго и третьего мест сказать ничего не могу. Меня интересует только первое место. Надеюсь, это не звучит слишком самоуверенно», — цитирует Бажина TennisNet.

Ранее Бажин в деталях рассказал о расставании со своей предыдущей подопечной — украинкой Даяной Ястремской.

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