Хачанов, перенёсший коронавирус, вернулся к тренировкам

Российский теннисист Карен Хачанов возобновил тренировки после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на собственной странице в «Инстаграме».



«Снова в деле», — так уроженец Москвы подписал фото, выложенное в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/karenkhachanov/

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, каким образом 20-я ракетка мира Карен Хачанов может присоединиться к Андрею Рублёву и Даниилу Медведеву в восьмёрке сильнейших теннисистов планеты.



24-летний Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, «Кубок Кремля», Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место, которое он занимал в июле 2019 года. За минувший сезон Карен заработал $ 1 290 040 призовых, что стало 12-м результатом среди всех игроков.