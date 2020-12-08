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Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»

Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала лауреатом премии WTA «Возвращение года». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В 2020 году 31-летняя теннисистка одержала 18 побед в 24 проведённых матчах. Уроженка Минска выиграла первый трофей за четыре года (Цинциннати) и впервые за семь лет пробилась в финал турнира «Большого шлема» (в решающем матче US Open 2020 она уступила Наоми Осаке из Японии — 6:1, 3:6, 3:6).

В настоящее время теннисистка является 13-й ракеткой мира. Напомним, в 2016 году Азаренко брала паузу в карьере в связи с беременностью и родами.

В борьбе за награду Виктория обошла Цветану Пиронкову из Болгарии, румынку Патрицию-Марию Циг и представительницу Германии Лауру Зигемунд.

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