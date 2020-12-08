Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала лауреатом премии WTA «Возвращение года». Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В 2020 году 31-летняя теннисистка одержала 18 побед в 24 проведённых матчах. Уроженка Минска выиграла первый трофей за четыре года (Цинциннати) и впервые за семь лет пробилась в финал турнира «Большого шлема» (в решающем матче US Open 2020 она уступила Наоми Осаке из Японии — 6:1, 3:6, 3:6).
В настоящее время теннисистка является 13-й ракеткой мира. Напомним, в 2016 году Азаренко брала паузу в карьере в связи с беременностью и родами.
В борьбе за награду Виктория обошла Цветану Пиронкову из Болгарии, румынку Патрицию-Марию Циг и представительницу Германии Лауру Зигемунд.
- 8 декабря 2020
-
20:41
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
17:26
-
16:01
-
15:29
-
14:28
-
13:26
-
12:17
-
11:11
-
10:51
-
09:09
-
07:36
-
07:05
-
06:41
-
06:25
-
00:39
- 7 декабря 2020
-
22:12
-
20:53
-
16:06
-
15:52
-
15:02
-
14:31
-
14:05
-
13:42
-
12:36
-
11:14
-
10:20
-
09:00
- 6 декабря 2020
-
23:22
-
22:00
-
19:08
-
17:11
-
15:50