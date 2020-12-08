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19-летняя чемпионка «Ролан Гаррос» получила награду WTA «Прогресс года»

19-летняя чемпионка «Ролан Гаррос» получила награду WTA «Прогресс года»
Теннис / WTA 0

Пресс-служба WTA на своём официальном сайте опубликовала список победительниц в главных номинациях по итогам минувшего сезона. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала лауреатом награды «Прогресс года».

В борьбе за приз она обошла американку Дженнифер Брэйди, француженку Фиону Ферро, туниску Онс Жабер и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Начав сезон 60-й в рейтинге WTA, Свёнтек завершила его 17-й. Одержав сенсационную победу на Открытом чемпионате Франции, Ига стала самой юной чемпионкой в истории турнира.

Ранее стали известны обладательницы других премий WTA. Американка Софья Кенин стала лучшей теннисисткой уходящего года, а Виктория Азаренко из Беларуси получила премию «Возвращение года».

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Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».
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