19-летняя чемпионка «Ролан Гаррос» получила награду WTA «Прогресс года»
Пресс-служба WTA на своём официальном сайте опубликовала список победительниц в главных номинациях по итогам минувшего сезона. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала лауреатом награды «Прогресс года».
В борьбе за приз она обошла американку Дженнифер Брэйди, француженку Фиону Ферро, туниску Онс Жабер и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Начав сезон 60-й в рейтинге WTA, Свёнтек завершила его 17-й. Одержав сенсационную победу на Открытом чемпионате Франции, Ига стала самой юной чемпионкой в истории турнира.
Ранее стали известны обладательницы других премий WTA. Американка Софья Кенин стала лучшей теннисисткой уходящего года, а Виктория Азаренко из Беларуси получила премию «Возвращение года».
Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года
Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии
Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».
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