19-летняя чемпионка «Ролан Гаррос» получила награду WTA «Прогресс года»

Пресс-служба WTA на своём официальном сайте опубликовала список победительниц в главных номинациях по итогам минувшего сезона. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала лауреатом награды «Прогресс года».



В борьбе за приз она обошла американку Дженнифер Брэйди, француженку Фиону Ферро, туниску Онс Жабер и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.



Начав сезон 60-й в рейтинге WTA, Свёнтек завершила его 17-й. Одержав сенсационную победу на Открытом чемпионате Франции, Ига стала самой юной чемпионкой в истории турнира.



Ранее стали известны обладательницы других премий WTA. Американка Софья Кенин стала лучшей теннисисткой уходящего года, а Виктория Азаренко из Беларуси получила премию «Возвращение года».

Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года