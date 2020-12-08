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Назван лучший матч года по версии АТР. Игра Медведев — Надаль на Итоговом заняла 2-е место

Назван лучший матч года по версии АТР. Игра Медведев — Надаль на Итоговом заняла 2-е место
Теннис / ATP 0

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие матчи, сыгранные на турнирах под своей эгидой. Пресс-служба АТР сообщила о двух лучших матчах прошедшего года.

На втором месте, по мнению АТР, оказался матч испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым в рамках полуфинала Итогового турнира АТР в Лондоне. Уроженец Москвы победил счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут.

Лучшим матчем года был признан второй полуфинал Итогового турнира АТР, в котором сразились серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Победу одержал Тим со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

Стоит отметить, что, называя лучший матч года на турнирах «Большого шлема», АТР также выше всех встречу Тима и Джоковича — на этот раз в финале Australian Open.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 17:10 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 10 7 7
5 		7 12 6 5
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 23:20 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 3
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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