Назван лучший матч года по версии АТР. Игра Медведев — Надаль на Итоговом заняла 2-е место

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие матчи, сыгранные на турнирах под своей эгидой. Пресс-служба АТР сообщила о двух лучших матчах прошедшего года.
На втором месте, по мнению АТР, оказался матч испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым в рамках полуфинала Итогового турнира АТР в Лондоне. Уроженец Москвы победил счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут.
Лучшим матчем года был признан второй полуфинал Итогового турнира АТР, в котором сразились серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Победу одержал Тим со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 54 минуты.
Стоит отметить, что, называя лучший матч года на турнирах «Большого шлема», АТР также выше всех встречу Тима и Джоковича — на этот раз в финале Australian Open.
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|3
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|6 10
|7 7
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|7 12
|6 5
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|2
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