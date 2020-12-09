Дель Потро проходит лечение стволовыми клетками

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро продолжает попытки вернуться на корт после нескольких травм колена. Как сообщает gauchazh, спортсмен проходит лечение стволовыми клетками в одном из госпиталей Бразилии.



В конце августа дель Потро перенёс очередную операцию на колене — на этот раз аргентинца оперировали в Швейцарии. Операция стала третьей за последний два года.



В 2020 году Хуан-Мартин не играл. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня 2019 года на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец перенёс вторую операцию на колене.



Высшее достижение Хуана-Мартина дель Потро в турнирах «Большого шлема» — победа в Открытом чемпионате США 2009 года. Кроме того, он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблодонского турнира.

Хуан-Мартин дель Потро рассказал о первостепенной цели в теннисе