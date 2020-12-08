Линетт — о награде «Лучший удар сезона»: надеюсь, я заставила Радваньскую гордиться собой

Польская теннисистка Магда Линетт прокомментировал получение награды WTA «Лучший удар года». Сделав репост соответствующей записи на своей странице в «Твиттере», она обратилась к соотечественнице, Агнешке Радваньской.
«Надеюсь, я заставила Агнешку гордиться собой», — написала Магда.
«Конечно! Очень заслуженно!» — ответила Агнешка.
Напомним, на протяжении долгих лет Радваньска считалась одной из самых умных и изящных теннисисток WTA-тура. Агнешка неоднократно становилась обладательницей награды «Лучший удар года».
Линетт стала третьей обладательницей награды за лучший удар года родом из Польши. Ранее приз доставался не только Радваньской но и 19-летней Иге Свёнтек, которая по итогам 2020 года также не осталась без награды WTA — ассоциация признала её выступление «Прогрессом года».
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