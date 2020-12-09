Линдси Вонн: без Федерера теннис не будет прежним
Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн выразила надежду на то, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер успешно вернётся на корт.
«Я уверена, что Роджер Федерер вернётся. Он так страстно относится к теннису. Именно поэтому он так долго выступает. Роджер так много даёт этому виду спорта. Федерер — причина, по которой я смотрю теннис. Без него теннис уже не будет прежним. Надеюсь, вскоре он вернётся на корт.
Он хочет играть в теннис как можно дольше. Я так же относилась к горным лыжам, но в какой-то момент организм сказал: «Нет, это слишком». Не знаю, на каком этапе находится Роджер", — приводит слова Вонн Tennis World USA.
В этом году Федерер перенёс две операции на колене.
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У знаменитого швейцарского теннисиста появилась реальная цель на новый сезон. Он уже планирует поездку в Токио.
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