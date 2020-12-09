Организаторы «Мастерса» в Риме объявили даты турнира и старт бронирования билетов
Организаторы турнира в Риме (Италия) утвердили даты проведения турнира в 2021 году. Соревнования пройдут с 3 по 16 мая, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере». Организаторы также объявили о старте бронирования билетов.
В 2020 году римский турнир должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на сентябрь. Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Риме (Италия) в женском одиночном разряде после снятия чешки Каролины Плишковой. Матч завершился при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп и продлился всего 31 минуту.
Мужской «Мастерс» в Риме выиграл серб Новак Джокович. В финале он нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:5, 6:3.
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