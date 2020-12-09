Лидер посева Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут
Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире ITF в Дубае под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. Она снялась с матча второго круга с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 2:2 в первом сете. Теннисистки провели на корте 25 минут.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Русе поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.
Ранее в первом круге турнира в Дубае проиграли россиянки Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева и Амина Аншба, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера. В финале квалификации помимо Аншбы поражения потерпели россиянки Наталья Вихлянцева и Камила Рахимова.
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