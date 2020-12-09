Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Лидер посева Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут

Лидер посева Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире ITF в Дубае под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. Она снялась с матча второго круга с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 2:2 в первом сете. Теннисистки провели на корте 25 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Русе поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее в первом круге турнира в Дубае проиграли россиянки Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева и Амина Аншба, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера. В финале квалификации помимо Аншбы поражения потерпели россиянки Наталья Вихлянцева и Камила Рахимова.

Australian Open (ж). 1/2 финала
24 января 2002, четверг. 06:30 МСК
Мартина Хингис
Швейцария
Мартина Хингис
М. Хингис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 4
         
Моника Селеш
США
Моника Селеш
М. Селеш
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020