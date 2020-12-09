Серена Уильямс: я просто стараюсь быть самой милой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что в ходе карьеры ей пришлось столкнуться с трудностями.
«Мне пришлось преодолеть так много трудностей. Даже просто быть собой — это уже что-то необычное. В частности, в теннисе, который представляет собой вид спорта, в котором никто не похож на меня, — по крайней мере так было сначала — вы не можете по-настоящему выразить себя, иначе это воспримут плохо. Во всём есть двойные стандарты. Таково общество, в котором мы живём. Пройдут несколько поколений, прежде чем ситуация изменится.
Думаю, самое важное — быть самой собой, всегда оставаться скромной и доброй. Это лучшее, что я могу сделать. В итоге ситуация исправится. Я просто стараюсь быть самой милой", — приводит слова Уильямс Buzz Feed.
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