Медведев: может быть, к 2050-му году я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев в шуточной форме прокомментировал видео, на котором искусственно состаренный Рафаэль Надаль якобы дает интервью после победы на «Ролан Гаррос»-2050. Ролик был выложен на официальной странице We Are Tennis в «Твиттере».
«Может быть, к 2050-му году я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос», — подписал видео Медведев.
Напомним, Медведев ни разу в карьере не побеждал в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции. При этом в его активе есть финал US Open и победа на Итоговом турнире ATP. Все девять турниров, которые на протяжении карьеры выиграл Даниил, проводились на хардовом покрытии. В 2020 году уроженец Москвы провёл два матча на грунте, в которых не одержал ни одной победы.
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