Медведев: может быть, к 2050-му году я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в шуточной форме прокомментировал видео, на котором искусственно состаренный Рафаэль Надаль якобы дает интервью после победы на «Ролан Гаррос»-2050. Ролик был выложен на официальной странице We Are Tennis в «Твиттере».

«Может быть, к 2050-му году я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос», — подписал видео Медведев.



Напомним, Медведев ни разу в карьере не побеждал в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции. При этом в его активе есть финал US Open и победа на Итоговом турнире ATP. Все девять турниров, которые на протяжении карьеры выиграл Даниил, проводились на хардовом покрытии. В 2020 году уроженец Москвы провёл два матча на грунте, в которых не одержал ни одной победы.