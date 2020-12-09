Французский судья дисквалифицирован на полтора года за ставки на теннисные матчи

Французский линейный арбитр Давид Роше получил полуторагодичное отстранение за то, что с января по октябрь 2019 года сделал не менее 11 ставок на теннисные матчи и отказался от сотрудничества с органами, расследовавшими его дело.



Как сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit, на финальной части расследования Роше признал, что делал ставки, однако оспорил факт отказа от сотрудничества со следствием.



Итоговым наказанием для Давида стало 18 месяцев отстранения от теннисной деятельности: за первое нарушение его приговорили к шести месяцам дисквалификации, за второе – к 18. Сроки решили не складывать, дисквалификации будут проходить параллельно. Кроме того, судья оштрафован на $ 5 тыс.