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ATP объявила игрокам, что календаря тура не будет ещё минимум неделю

ATP объявила игрокам, что календаря тура не будет ещё минимум неделю
Теннис / ATP 0

Календарь АТР на 2021 год по-прежнему не разработан. Как сообщает Marca, организация уже сообщила игрокам, что в ближайшую неделю не стоит рассчитывать на окончательный график соревнований на следующий сезон.

Ключевым может стать решение о проведении или отмене соревнований в Индиан-Уэлссе (США). Ранее стало известно, что организаторы турнира планируют отказаться от его проведения в 2021 году.

Ранее стало известно, что квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии и завершится до 15 января 2021 года. Старт турнира «Большого шлема» запланирован на 8 февраля 2021 года, сообщил директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.

Источник: турнир в Индиан-Уэллсе может не состояться второй год подряд
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