Сегодня в лондонском суде начнётся слушание дела Александра Зверева

Немецкий теннисист Александр Зверев готовится к слушанию в Высоком суде Лондона по иску спортивной компании, которая представляла его интересы, когда он был тинейджером, сообщает Press Association. 23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно «незаконных ограничений торговых прав».

Судья Эндрю Хоххаузаер начнёт слушание дела сегодня, 10 декабря. Детали дела стали известны на досудебном слушании в начале этого года.



Адвокат Зверева заявил. что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него «нет права на это».

Зверев завершит 2020 год на седьмой строчке рейтинга ATP. В минувшем сезоне он выиграл два турнира в Кёльне.