Жиль Симон объяснил, почему болельщики больше любят Федерера, а не Джоковича

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, почему, по его мнению, швейцарец Роджер Федерер вызывает большую симпатию у болельщиков, чем серб Новак Джокович.
«Это нормально, что Федерера стараются всем „продать“, потому что он достоин восхищения. Но и Новаком Джоковичем можно восхищаться. Однако не стоит забывать, что он не Федерер.
Все хотели бы, чтобы Федерер стал величайшим игроком всех времён, потому что в первую очередь теннисиста любят за его игру. Затем происходит проецирование на личность. В случае с Федерером всё идеально. У Джоковича же всё не так. Его игра никого не заставляет мечтать, и он от этого страдает. Так было в финале Уимблдона с Федерером, когда все зрители болели против Новака. Должно быть, ему было нелегко.
Наверное, Джоковичу следовало тщательнее работать над своим образом. Ему следовало взять себе другую роль — «я буду побеждать всех благодаря незрелищной игре»", — цитирует Симона Tennis Head.
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