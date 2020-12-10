Мария Шарапова показала фото в розовом спортивном костюме

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новые фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в розовом спортивном костюме и показала место, в котором проходят съёмки.
Фото доступны в «инстаграме» Марии Шараповой.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. Мария объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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