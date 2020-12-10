Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Партия кепок с логотипом Роджера Федерера была распродана за 10 минут

Партия кепок с логотипом Роджера Федерера была распродана за 10 минут
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер 1 декабря официально объявил о возвращении логотипа RF. 8 декабря стартовали продажи кепок с этим логотипом от Uniqlo, и первая партия была раскуплена всего за 10 минут, сообщает Barstool Sports.

В 2018 году швейцарец прекратил многолетние отношения с Nike и подписал 10-летний контракт с Uniqlo. С тех пор атрибутика Федерера стала выпускаться без фирменной «нашивки» — права на логотип RF принадлежали Nike, тогда как сам Роджер вёл переговоры с компанией.

В этом году прервалась рекордная серия Федерера, который впервые с 1999 года провёл сезон без единого финала на турнирах категории АТР. В нынешнем сезоне Роджер перенёс две операции на колене.

Федерер анонсировал выпуск атрибутики под логотипом RF. За права на него он спорил с Nike
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020