Тренер Тима: если есть тот, кто может играть с лучшими на равных, то это Доминик

Николас Массу, тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, оценил прогресс подопечного в последние два сезона.

«Уровень стабильности Тима в последние два года впечатляет. Он завершил 2019 год на четвёртой строчке рейтинга. Превзойти его достижения было трудно: он выиграл 5 турниров в том году и играл в финале мэйджора. Сложно было провести сезон лучше, но ему это удалось. Доминик завершил сезон на третьей строчке и впервые выиграл турнир „Большого шлема“. Он побеждал на тех покрытиях, на которых раньше был не так успешен, как на грунте.

Тим здорово выступает на всех покрытиях, у него прекрасная подача, форхенд, бэкхенд. Он отлично двигается. У него есть талант делать вещи ещё лучше, чем вы можете себе представить.



Всегда сложно играть с лучшими в истории, но если есть тот, кто может соревноваться с ними на равных, то это Доминик", — цитирует Массу Ubitennis со ссылкой на ADN Radio.

В 2020 году Доминик выиграл US Open.

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