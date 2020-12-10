Судебный процесс по делу Александра Зверева завершился миром

Сегодня, 10 декабря, в Высоком суде Лондона должно было состояться заседание по иску немецкого теннисиста Александра Зверева к спортивной компании, которая представляла его интересы, когда он был тинейджером. 23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно «незаконных ограничений торговых прав».
Адвокат Зверева на предварительном слушании заявил, что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него «нет права на это».
В итоге слушание не состоялось, так как стороны уладили спор миром и завершили судебный процесс, сообщает Press Association.
Зверев завершит 2020 год на седьмой строчке рейтинга ATP.
- 10 декабря 2020
-
16:25
-
15:32
-
14:03
-
13:08
-
12:33
-
11:52
-
10:27
-
09:16
-
01:06
-
00:28
- 9 декабря 2020
-
23:37
-
22:49
-
22:14
-
20:40
-
19:43
-
18:11
-
15:26
-
14:57
-
13:32
-
12:41
-
11:25
-
10:16
-
09:05
-
00:16
- 8 декабря 2020
-
23:58
-
22:47
-
21:58
-
21:16
-
20:41
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
17:26
-
16:01
-
15:29