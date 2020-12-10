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Судебный процесс по делу Александра Зверева завершился миром

Судебный процесс по делу Александра Зверева завершился миром
Теннис / ATP 0

Сегодня, 10 декабря, в Высоком суде Лондона должно было состояться заседание по иску немецкого теннисиста Александра Зверева к спортивной компании, которая представляла его интересы, когда он был тинейджером. 23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно «незаконных ограничений торговых прав».

Адвокат Зверева на предварительном слушании заявил, что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него «нет права на это».

В итоге слушание не состоялось, так как стороны уладили спор миром и завершили судебный процесс, сообщает Press Association.

Зверев завершит 2020 год на седьмой строчке рейтинга ATP.

Сегодня в лондонском суде начнётся слушание дела Александра Зверева
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