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Тренер Вавринки: Стэн жаждет играть и хочет сделать последний толчок в конце карьеры

Тренер Вавринки: Стэн жаждет играть и хочет сделать последний толчок в конце карьеры
Теннис / ATP 0

Дани Вальверду, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, поделился ожиданиями от сезона-2021.

«Как только в туре появилась некоторая структура и игроки узнали, какие турниры состоятся, Стэн вновь обрёл мотивацию и начал тренироваться, имея перед собой чёткую цель. Последние несколько турниров в сезоне были очень обнадёживающими. Сейчас он готов к тренировочному периоду и, надеюсь, сможет провести полноценный сезон в следующем году.

Он однозначно жаждет играть и хочет сделать последний толчок в конце карьеры. Наша цель — не просто выигрывать турниры, но и чувствовать, что он конкурентоспособен на высоком уровне. Было бы нереалистичным говорить, что наша цель — выиграть „Большой шлем“. Может ли это произойти? Конечно», — приводит слова Вальверду Sky Sports.

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