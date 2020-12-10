Винус Уильямс подтвердила участие в Australian Open 2021
40-летняя американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и 7-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс подтвердила участие в Открытом чемпионате Австралии.
«Я сыграю на Australian Open. Когда бы он ни прошёл, планирую присутствовать там. Будет интересно, потому что придётся две недели находиться на карантине и провести много времени наедине со своими мыслями. В целом, просто надеюсь, что турнир состоится», — приводит слова Уильямс Essentially Sports.
Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день.
Чемпионы и игроки топ-10 смогут взять на Australian Open больше человек, чем все остальные
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