В сезоне-2020 Рублёв выиграл 86% геймов на своей подаче. Его средний результат — 79%

В сезоне-2020 россиянин Андрей Рублёв выиграл 86% геймов на собственной подаче, сообщает журналист Крис Оддо на странице в «Твиттере». При этом средний результат Рублёва на протяжении карьеры составляет 79%.
По итогам сезона Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.
В сезоне-2020 Рублёв выиграл 5 титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.
Поединок россиянина Андрея Рублёва с американцем Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США вошёл в число лучших камбэков сезона на турнирах «Большого шлема».
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