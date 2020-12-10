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Александр Зверев получит € 1,15 млн по итогам судебного разбирательства

Александр Зверев получит € 1,15 млн по итогам судебного разбирательства
Теннис / ATP 0

Стали известны подробности судебного разбирательства по иску немецкого теннисиста Александра Зверева к спортивной компании, сообщает Bild.

23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно «незаконных ограничений торговых прав». Слушание не состоялось, так как стороны уладили спор миром и завершили судебный процесс.

По данным источника, бывший менеджер Зверева просил взыскать со спортсмена € 9 млн, однако в итоге Зверев получит от Ace Group € 1,15 млн во избежание дальнейших разбирательств.

Адвокат Зверева на предварительном слушании заявил, что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него «нет права на это».

Судебный процесс по делу Александра Зверева завершился миром
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