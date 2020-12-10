Павлюченкова: уверенно вхожу в новый сезон. Верю, что 2021 год всё компенсирует
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» разместила новую публикацию. Спортсменка показала фото с прошлогоднего турнира в Штутгарте (Германия).
«Уверенно вхожу в новый сезон. Верю, мы справимся с потерями этого года. А 2021 год всё сполна компенсирует, мы вернёмся к нормальной жизни», — написала Павлюченкова.
Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".
29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федераций в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России.
Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.
Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года
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