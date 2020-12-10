Павлюченкова: уверенно вхожу в новый сезон. Верю, что 2021 год всё компенсирует

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» разместила новую публикацию. Спортсменка показала фото с прошлогоднего турнира в Штутгарте (Германия).

«Уверенно вхожу в новый сезон. Верю, мы справимся с потерями этого года. А 2021 год всё сполна компенсирует, мы вернёмся к нормальной жизни», — написала Павлюченкова.

Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федераций в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России.

Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.