Зверев: теперь я могу забыть о деспотичном контракте, подписанным со слепым доверием

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал завершение судебного разбирательства со своим бывшим менеджером Патрисио Апи. Суд длился с 2018 года.
«Очень важный день для меня! Спустя почти два года споров я могу забыть о том деспотичном контракте, который подписал восемь лет назад. Подписал со слепым доверием, которое испытывают многие в 15 лет.
Большое спасибо моим юристам, которые и посоветовали оспорить это соглашение. Надеюсь, что обнародование этой информации повысит осведомлённость молодых спортсменов и их семей. Такие проблемы нужно предотвращать на корню», — написал седьмой номер рейтинга АТР на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в конце 2018 года Зверев пожелал расторгнуть контракт с Апи, работавшим на компанию Ace Group International, однако тот потребовал за это финансовую компенсацию. Как сообщает Bild, в итоге представители Ace Group International отказались от своих требований и даже не явились на суд.
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