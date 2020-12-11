Зверев: теперь я могу забыть о деспотичном контракте, подписанным со слепым доверием

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал завершение судебного разбирательства со своим бывшим менеджером Патрисио Апи. Суд длился с 2018 года.



«Очень важный день для меня! Спустя почти два года споров я могу забыть о том деспотичном контракте, который подписал восемь лет назад. Подписал со слепым доверием, которое испытывают многие в 15 лет.



Большое спасибо моим юристам, которые и посоветовали оспорить это соглашение. Надеюсь, что обнародование этой информации повысит осведомлённость молодых спортсменов и их семей. Такие проблемы нужно предотвращать на корню», — написал седьмой номер рейтинга АТР на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, в конце 2018 года Зверев пожелал расторгнуть контракт с Апи, работавшим на компанию Ace Group International, однако тот потребовал за это финансовую компенсацию. Как сообщает Bild, в итоге представители Ace Group International отказались от своих требований и даже не явились на суд.