Серена Уильямс: у меня никогда не было ощущения, что я закончила. Я продолжаю расти
Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что её по-прежнему есть, что доказывать в своей карьере.
«Я всё ещё в поисках этих маленьких моментов — у меня никогда не было ощущения, что я завершила. Кажется, что я наоборот продолжаю расти. Никогда не анализировала, что я уже сделала или ещё не сделала — я просто не останавливалась и не оглядывалась назад.
Я по-прежнему живу в моменте, в котором пытаюсь стать лучше в каждом из аспектов жизни. Таков мой подход к карьере, работе и самой жизни», — цитирует 39-летнюю теннисистку News Chain.
Ранее известный тренер Саша Бажин оценил шансы американки выиграть 24-й турнир «Большого шлема» и повторить рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт. Ранее Бажин был спарринг-партнёром Серены.
Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры?
Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.
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