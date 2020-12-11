Серена Уильямс: у меня никогда не было ощущения, что я закончила. Я продолжаю расти

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что её по-прежнему есть, что доказывать в своей карьере.



«Я всё ещё в поисках этих маленьких моментов — у меня никогда не было ощущения, что я завершила. Кажется, что я наоборот продолжаю расти. Никогда не анализировала, что я уже сделала или ещё не сделала — я просто не останавливалась и не оглядывалась назад.



Я по-прежнему живу в моменте, в котором пытаюсь стать лучше в каждом из аспектов жизни. Таков мой подход к карьере, работе и самой жизни», — цитирует 39-летнюю теннисистку News Chain.



Ранее известный тренер Саша Бажин оценил шансы американки выиграть 24-й турнир «Большого шлема» и повторить рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт. Ранее Бажин был спарринг-партнёром Серены.