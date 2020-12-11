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Федерер описал теннис тремя словами. Одно из них — «интимный»

Федерер описал теннис тремя словами. Одно из них — «интимный»
Теннис / ATP 0

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер назвал три прилагательных, с которыми у него ассоциируется теннис.

«Я считаю, что теннис всегда был элегантным видом спорта, поэтому так бы его и назвал — элегантным. Думаю, что люди тоже это видят, а теннисисты даже чем-то похожи на балерин.

Также это тот спорт, который идеально подходит для проведения на аренах. Считаю, что теннисные стадионы большие, но не слишком, поэтому наш вид спорта можно назвать интимным видом спорта.

Ну и, конечно же, теннис — один из самых глобальных видов спорта. Каждый год мы отправляемся в мировое турне, которое длится с января по ноябрь. Я всегда сравниваю это с тем, как отправляются в турне музыканты, но даже они не делают это каждый год», — цитирует Федерера Tennis World USA.

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