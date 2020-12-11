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Массу: Тиму было сложно превзойти результаты 2019 года, но он это сделал

Массу: Тиму было сложно превзойти результаты 2019 года, но он это сделал
Теннис / ATP 0

Тренер Доминика Тима Николас Массу высоко оценил минувший сезон в исполнении своего подопечного. На Открытом чемпионате США Тим выиграл дебютный для себя трофей. Всего в 34 матчах он одержал 24 побед.

«Уровень стабильности Тима в последние два года впечатляет. 2019-й он закончил четвёртым, и, казалось бы, уже трудно превзойти те достижения: тогда он выиграл пять турниров в сезоне, добрался до финала «Ролан Гаррос».

Было очень сложно провести сезон лучше, но он это сделал, ещё и при ограниченном количестве турниров: теперь он завершил год третьим в рейтинге, выиграл свой первый мэйджор, взяв титул на покрытии, на котором до этого его результаты были не такими, как на грунте», — цитирует Массу ADN Radio.

Тренер Тима: если есть тот, кто может играть с лучшими на равных, то это Доминик
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