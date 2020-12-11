Директор турнира в Петербурге опровергла возвращение соревнованиям категории АТР 250

Исполнительный директор турнира ATP в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон прокомментировала информацию о том, что в 2021 году St. Petersburg Open снова будет иметь категорию АТР 250.



«Уважаемые друзья, игроки, коллеги, болельщики, любители тенниса! Обращаю ваше внимание, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не публиковала и не распространяла информацию в сети Интернет о статусе турнира АТР 500 St. Petersburg Open на 2021 год.



Ситуация в мире настолько сложная из-за COVID-19, что официальный календарь АТР должен появиться через неделю на первый квартал 2021 года. Мы благодарны АТР за предоставление категории АТР 500 нашему турниру и рады, что в столь тяжёлой ситуации мы смогли провести XXV теннисный турнир в Санкт-Петербурге с болельщиками на трибунах.



Мы будем стараться сохранить статус турнира в категории АТР 500. Обязательно проинформируем весь спортивный мир о статусе турнира ATP St.Petersburg Open на 2021 год», — написала Камельзон на своей странице в «Инстаграме».