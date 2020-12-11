Тарпищев назвал условие, при котором турнир в Санкт-Петербурге сохранит категорию АТР 500

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге может сохранить категорию ATP 500 только в одном случае — если в мире вновь случатся катаклизмы.
Турнир в Санкт-Петербурге имел в 2020 году категорию АТР 500, так как многие соревнования из-за пандемии коронавируса были отменены. Однако оргкомитет соревнований по окончании турнира заявлял, что постарается сохранить категорию ATP 500 на следующий год.
«А почему турнир должен остаться в категории 500? Эта категория была нам отдана только из-за форс-мажора в этом году — пандемии коронавируса. Поэтому логично, что в следующем году всё будет, как прежде. Если только вновь случатся катаклизмы, то можно будет говорить об изменении статуса турнира», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Победителем турнира в Санкт-Петербурге в этом году стал россиянин Андрей Рублёв.
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