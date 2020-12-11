В. Камельзон: ATP не прогадала, отдав Петербургу категорию 500. Почему не провести снова?

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон ответил президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву, который считает, что турнир в Санкт-Петербурге сохранит в 2021 году категорию АТР 500 только в случае катаклизмов.
«Мы ведём технические переговоры. Нет никаких жёстких оснований, что турнир не будет проводиться в категории 500. Календарь ещё не свёрстан, нет чётких позиций. Турнир 500, который мы провели, по признанию ATP — один из самых лучших в мире. Наталия (Камельзон. — Прим. «Чемпионата») правильно сказала, что пока идут технические переговоры.
К комментариям президента федерации тенниса положительно не отношусь. Сейчас очень сложная ситуация. Каждый турнир для теннисистов на вес золота. Сдаваться и говорить, что его не будет…
ATP обратилась к нам за проведением турнира 500 и не прогадала. Почему снова не провести? Пока неизвестно, как будут проводиться соревнования. Мы не можем не считаться с ситуаций из-за пандемии. Пока это только предположения, решений никаких нет», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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