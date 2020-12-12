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Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых в «Твиттере» в 2020 году спортсменок

Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых в «Твиттере» в 2020 году спортсменок
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова вошла в топ-10 спортсменок, о которых больше всего писали в «Твиттере» в 2020 году (при составлении учитывались посты с 1 января по 30 ноября). Шарапова заняла седьмое место.

Также среди десяти наиболее упоминаемых спортсменок ещё две теннисистки – японка Наоми Осака и американка Серена Уильямс, которые заняли первое и второе места.

Топ-10 спортсменок по упоминанию в «Твиттере»

1. Наоми Осака (теннис)
2. Серена Уильямс (теннис)
3. Меган Рапино (футбол).
4. Симоне Байлс (спортивная гимнастика).
5. Юна Ким (фигурное катание).
6. Алекс Морган (футбол).
7. Мария Шарапова (теннис).
8. Мерседес Варнадо (рестлинг).
9. Майя Мур (баскетбол).
10. Алексис Кауфман (рестлинг).

Фото можно посмотреть на странице WTA в «Твиттере».

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