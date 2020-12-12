Оже-Альяссим начал тренировки в академии Надаля

Канадец Феликс Оже-Альяссим проводит предсезонную подготовку в академии испанца Рафаэля Надаля. Об этом 20-летний теннисист сообщил на своей странице в «Инстаграме».



«Отличный первый день в академии Рафы», — подписал снимок канадец.

На странице академии выложили совместное фото Феликса и Надаля.

В настоящее время Оже-Альяссим является 21-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл 42 матча, в которых одержал 23 победы. Победитель юниорского US Open 2016 по-прежнему не может выиграть турнир категории АТР. В октябре он играл в финале соревнований в Кёльне (Германия), однако уступил местной звезде Александру Звереву. У Феликса это уже шестой финал, в котором он терпит поражение.