Оже-Альяссим начал тренировки в академии Надаля
Канадец Феликс Оже-Альяссим проводит предсезонную подготовку в академии испанца Рафаэля Надаля. Об этом 20-летний теннисист сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Отличный первый день в академии Рафы», — подписал снимок канадец.
На странице академии выложили совместное фото Феликса и Надаля.
В настоящее время Оже-Альяссим является 21-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл 42 матча, в которых одержал 23 победы. Победитель юниорского US Open 2016 по-прежнему не может выиграть турнир категории АТР. В октябре он играл в финале соревнований в Кёльне (Германия), однако уступил местной звезде Александру Звереву. У Феликса это уже шестой финал, в котором он терпит поражение.
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
10:13
-
10:13
-
00:33
- 11 декабря 2020
-
20:59
-
20:52
-
19:12
-
12:32
-
12:04
-
10:29
-
09:57
- 10 декабря 2020
-
23:55
-
22:02
-
21:23
-
20:32
-
18:30
-
17:58
-
16:25
-
15:32
-
14:03
-
13:08
-
12:33
-
11:52
-
10:27
-
09:16
-
01:06
-
00:28
- 9 декабря 2020
-
23:37
-
22:49
-
22:14
-
20:40
-
19:43
-
18:11
-
15:26
-
14:57
-
13:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам