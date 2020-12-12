Надаль: для тенниса будет круто, если Федерер вернётся и мы продолжим соперничество

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о возвращении в тур швейцарца Роджера Федерера. Практически весь 2020 год он пропустил из-за травмы колена.



«Уверен, если Роджеру не бует мешать травма, он вернётся во всеоружии. Да, ему больше нечего доказывать, ведь каждый раз, когда здоров, он демонстрирует феноменальный уровень игры. Уверен, в период пандемии и восстановления он поддерживал физическую форму, всё упирается в боль. Если её не будет, он будет в полном порядке.



Не знаю, как долго он будет продолжать карьеру в целом, но для начала было бы здорово, если бы он вернулся, играя в свой лучший теннис. Если спросить, предпочёл бы я сам выигрывать «Большие шлемы», то ответ, само собой, — да. Но, думаю, для тенниса будет очень круто, если Федерер вернётся во всеоружии и мы продолжим соперничество», — заявил Надаль в интервью Santander Private Banking, опубликованном в YouTube.

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