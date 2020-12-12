ATP представит игрокам календарь тура на первую четверть сезона-2021 сегодня

Календарь АТР на начало 2021 года был окончательно разработан и будет представлен сегодня, 12 декабря. Об этом сообщает Sport Business Mag.



По информации издания, заседание правления ATP, на котором был утверждён обновлённый график, состоялось вчера, 11 декабря. Его официальное объявление должно состояться 13 или 14 декабря.



Ранее стало известно, что квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии и завершится до 15 января 2021 года. Старт турнира «Большого шлема» запланирован на 8 февраля 2021 года, сообщил директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.