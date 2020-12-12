Кырстя в волевом стиле обыграла Синякову в финальном матче соревнований в Дубае
Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала победительницей турнира категории ITF в Дубае (ОАЭ). В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 4:6, 6:3, 6:3.
Матч продлился 2 часа и 4 минуты. В активе победительницы восемь брейков. Синякова взяла подачу соперницы шесть раз.
В первом круге турнира в Дубае проиграли россиянки Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева, и Амина Аншба, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера. В финале квалификации помимо Аншбы поражение потерпели россиянки Наталья Вихлянцева и Камила Рахимова.
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