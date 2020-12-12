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Кырстя в волевом стиле обыграла Синякову в финальном матче соревнований в Дубае

Кырстя в волевом стиле обыграла Синякову в финальном матче соревнований в Дубае
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала победительницей турнира категории ITF в Дубае (ОАЭ). В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продлился 2 часа и 4 минуты. В активе победительницы восемь брейков. Синякова взяла подачу соперницы шесть раз.

В первом круге турнира в Дубае проиграли россиянки Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева, и Амина Аншба, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера. В финале квалификации помимо Аншбы поражение потерпели россиянки Наталья Вихлянцева и Камила Рахимова.

ITF Дубай. Финал
12 декабря 2020, суббота. 14:10 МСК
Катержина Синякова
64
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Сорана Кырстя
86
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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